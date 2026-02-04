العيسوي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الاسبق أحمد عبيدات

ونقل العيسوي، خلال مشاركته في مراسم تشييع جثمان الراحل، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى أسرة الفقيد وعشيرة العبيدات الكريمة، مؤكدًا اعتزاز القيادة الهاشمية بما قدّمه الراحل من خدمات جليلة للوطن، عبر مسيرة حافلة بالعطاء والعمل في جميع مواقع المسؤولية التي تولها الفقيد.
واستذكر العيسوي مناقب الفقيد ومسيرته الوطنية، مشيرًا إلى أنه كان من رجالات الأردن الذين أدّوا واجبهم الوطني بكل إخلاص وأمانة، وأسهموا في خدمة المؤسسات التي تولوا رئاستها.
