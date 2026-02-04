الأربعاء 2026-02-04 05:17 م

العيسوي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الاسبق أحمد عبيدات

الأربعاء، 04-02-2026 04:28 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق المرحوم أحمد عبيدات، الذي وُري جثمانه الثرى في مسقط رأسه في بلدة حرثا في لواء بني كنانة بمحافظة إربد.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال مشاركته في مراسم تشييع جثمان الراحل، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى أسرة الفقيد وعشيرة العبيدات الكريمة، مؤكدًا اعتزاز القيادة الهاشمية بما قدّمه الراحل من خدمات جليلة للوطن، عبر مسيرة حافلة بالعطاء والعمل في جميع مواقع المسؤولية التي تولها الفقيد.

واستذكر العيسوي مناقب الفقيد ومسيرته الوطنية، مشيرًا إلى أنه كان من رجالات الأردن الذين أدّوا واجبهم الوطني بكل إخلاص وأمانة، وأسهموا في خدمة المؤسسات التي تولوا رئاستها.
 
 


