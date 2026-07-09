العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير الدفاع المدني الأسبق وينقل تعازي الملك وولي العهد لذويه

ونقل العيسوي، خلال مشاركته في مراسم التشييع، تعازي ومواساة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحمادنة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
واستذكر العيسوي مناقب الفقيد، ومسيرته الوطنية الحافلة بالعطاء والإخلاص، وما قدمه من جهود مخلصة في خدمة الوطن والقيادة الهاشمية خلال سنوات عمله، مشيدا بما تحلى به من كفاءة مهنية عالية، وانضباط، وتفان في أداء الواجب، وبما عرف عنه من إخلاص وأمانة، وما تركه من أثر طيب وسيرة عطرة في مختلف مواقع المسؤولية التي شغلها.
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