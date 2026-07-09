الخميس 2026-07-09 07:43 م

العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير الدفاع المدني الأسبق وينقل تعازي الملك وولي العهد لذويه

ب
جانب من تشييع الجثمان
 
الخميس، 09-07-2026 06:51 م
الوكيل الإخباري- شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، في تشييع جثمان مدير الدفاع المدني الأسبق الفريق عبدالله سليمان الحمادنة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال مشاركته في مراسم التشييع، تعازي ومواساة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحمادنة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

واستذكر العيسوي مناقب الفقيد، ومسيرته الوطنية الحافلة بالعطاء والإخلاص، وما قدمه من جهود مخلصة في خدمة الوطن والقيادة الهاشمية خلال سنوات عمله، مشيدا بما تحلى به من كفاءة مهنية عالية، وانضباط، وتفان في أداء الواجب، وبما عرف عنه من إخلاص وأمانة، وما تركه من أثر طيب وسيرة عطرة في مختلف مواقع المسؤولية التي شغلها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

نتنياهو: الحرب لم تنتهِ بعد .. فكلما سقط محور تشكّل آخر

عربي ودولي نتنياهو: الحرب لم تنتهِ بعد .. فكلما سقط محور تشكّل آخر

ل

أخبار محلية المناطق الحرة تدعو إلى توسيع مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص

الأردن يرحّب ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب

أخبار محلية الأردن يرحّب ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب

الأردن يقفز 23 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء البيئي لعام 2026

أخبار محلية الأردن يقفز 23 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء البيئي لعام 2026

ب

أخبار محلية "سلطة العقبة" تبحث مع السفارة الصينية وبلدية بكين التعاون في مجال المدن الذكية

ب

أخبار محلية العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير الدفاع المدني الأسبق وينقل تعازي الملك وولي العهد لذويه

ل

أخبار محلية أمانة عمّان تواصل التحول إلى الإنارة الذكية في الشوارع الرئيسية والأنفاق

ب

أخبار محلية الحكومة و"العمل الدولية" توقعان خطاب نوايا لدعم العمل اللائق في قطاع الألبسة والمحيكات



 
 






الأكثر مشاهدة

 