العيسوي يعزي آل أبو خلف

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى آل أبو خلف، بوفاة زكية "محمد توفيق" اسحق أبو خلف. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم آل أبو خلف، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.