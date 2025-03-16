العيسوي يعزي آل أبو خلف

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم آل أبو خلف، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
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