الجمعة 2026-01-30 07:30 م

العيسوي يعزي آل أفرام

الجمعة، 30-01-2026 04:55 م
الوكيل الإخباري-   مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى آل أفرام بوفاة الدكتور كميل موسى أفرام.اضافة اعلان


ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم وإلى عموم آل أفرام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
 


