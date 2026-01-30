العيسوي يعزي آل أفرام

04:55 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762762 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى آل أفرام بوفاة الدكتور كميل موسى أفرام. اضافة اعلان





ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم وإلى عموم آل أفرام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

تم نسخ الرابط





