الأحد 2026-05-24 07:48 م

العيسوي يعزي آل خاطر وشكري

الأحد، 24-05-2026 07:37 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى آل خاطر  وآل شكري.اضافة اعلان


في منطقة الرصيفة الغربي بمحافظة الزرقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمد عبدالحليم خاطر، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل خاطر، سائلا العلي القدير أن يشمل الفقيد بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنه جنات النعيم.

وفي منطقة دير غبار بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج محي الدين حسن شكري، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وإلى آل شكري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
 


