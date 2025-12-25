العيسوي يعزي آل شكوكاني

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل شكوكاني، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
