الخميس 2025-12-25 05:19 م

العيسوي يعزي آل شكوكاني

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الرواشدة
الخميس، 25-12-2025 04:59 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو  الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم  رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم  الخميس واجب العزاء إلى آل الشكوكاني بوفاة عبدالله علي الشكوكاني، والد الكابتن الطيار زهير الشكوكاني.اضافة اعلان

 
ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل شكوكاني، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
 
 


