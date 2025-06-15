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العيسوي يعزي آل مرعي

العيسوي يعزي آل مرعي
العيسوي يعزي آل مرعي
 
الأحد، 15-06-2025 06:55 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى آل مرعي بوفاة الدكتور عبدالكريم أمين مرعي.اضافة اعلان

    
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل مرعي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد الخلايلة.
 
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