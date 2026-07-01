العيسوي يعزي أبو عيد وشختور

ففي مدينة الزرقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم إبراهيم جمال أبو عيد، نجل رئيس مجلس محافظة الزرقاء المهندس جمال أبو عيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل عيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة
وفي اتصال هاتفي نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم إبراهيم أحمد شختور، وعموم آل شختور، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
-
أخبار متعلقة
-
اجتماع يبحث الواقع المائي في إربد
-
وزارة الطاقة: الربط الكهربائي الإقليمي يمثل أولوية في تعزيز الأمن الطاقي
-
وزير التربية يكرم المدارس الفائزة بمبادرة "لمدرستي أنتمي"
-
انطلاق المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الطفيلة
-
توقيف شخص احتال على دائرة الاراضي والمساحة
-
الضمان تنشر توضيحاً عبر نافذة "غير صحيح" حول استحقاق راتب الفتاة العزباء
-
رئيسة فنزويلا تصف إنقاذ الفريق الأردني لطفل فنزويلي بـ"المعجزة"
-
المعايطة يوجّه بإنشاء أربع محطات اتصال لتطبيق الزيارات بتقنية الفيديو لنزلاء مراكز الإصلاح مع ذويهم