العيسوي يعزي أبو عيد وشختور

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى آل أبو عيد وآل شختور. اضافة اعلان





ففي مدينة الزرقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم إبراهيم جمال أبو عيد، نجل رئيس مجلس محافظة الزرقاء المهندس جمال أبو عيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل عيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.



كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة



وفي اتصال هاتفي نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم إبراهيم أحمد شختور، وعموم آل شختور، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.





