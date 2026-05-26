العيسوي يعزي أيوب والعربيات وباتر وكنعان ولوكاشة

ففي منطقة الحصن بمحافظة اربد نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الوزير الاسبق والعين عيسى ناصر توفيق أيوب، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل أيوب، سائلا العلي القدير أن يشمل الفقيد بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنه جنات النعيم.
وفي مدينة السلط بمحافظة البلقاء نقل العيسوي خلال زيارة بيت عزاء المرحوم الدكتور يونس محمود سليمان عربيات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العربيات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة السابع بالعاصمة عمان نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عمر أحمد عمر باتر، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل باتر، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وفي منطقة دير غبار بالعاصمة عمان نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة أميمة أحمد الموره لي. أرملة المرحوم الحاج عدنان توفيق كنعان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم آل كنعان وآل الموره لي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
وفي منطقة دير غبار أيضا بالعاصمة عمان نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الحاجة عائدة عباس مرزا توقة، أرملة المرحوم أحمد عبدالعزيز لوكاشة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومة وعموم آل لوكاشة وآل مرزا توقة، سائلا المولى عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جنانه.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمّان تعلن جاهزية الحدائق والمتنزهات في العيد
-
القضاة يؤكد جاهزية مساجد عجلون لاستقبال المصلين لصلاة العيد
-
بلديات محافظة جرش تنفذ خطط لإدامة الخدمات للمواطنين خلال العيد
-
بلدية غرب إربد تفتتح "حديقة الاستقلال" تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال
-
خطة رقابية وخدمية في الأغوار الشمالية استعداداً لعيد الأضحى
-
متصرفية الرصيفة تفعل الخطة الخاصة بعيد الأضحى
-
المنشآت السياحية في عجلون تستعد لاستقبال الزوار في عطلة العيد
-
اتحاد كرة القدم يكشف لون قميص النشامى أمام الأرجنتين