العيسوي يعزي أيوب والعربيات وباتر وكنعان ولوكاشة

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى آل أيوب وآل باتر وعشيرة العربيات وآل كنعان وآل لوكاشة. اضافة اعلان





ففي منطقة الحصن بمحافظة اربد نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الوزير الاسبق والعين عيسى ناصر توفيق أيوب، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل أيوب، سائلا العلي القدير أن يشمل الفقيد بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنه جنات النعيم.



وفي مدينة السلط بمحافظة البلقاء نقل العيسوي خلال زيارة بيت عزاء المرحوم الدكتور يونس محمود سليمان عربيات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العربيات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



وفي منطقة السابع بالعاصمة عمان نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عمر أحمد عمر باتر، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل باتر، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



وفي منطقة دير غبار بالعاصمة عمان نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة أميمة أحمد الموره لي. أرملة المرحوم الحاج عدنان توفيق كنعان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم آل كنعان وآل الموره لي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.





وفي منطقة دير غبار أيضا بالعاصمة عمان نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الحاجة عائدة عباس مرزا توقة، أرملة المرحوم أحمد عبدالعزيز لوكاشة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومة وعموم آل لوكاشة وآل مرزا توقة، سائلا المولى عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جنانه.





