العيسوي يعزي البدارين وأبو سليم والدباس والبسطامي والطرزي والحياصات وبدوي

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة البدارين، بوفاة نوفان عليان الزامل البدارين، شقيق اللواء المتقاعد شامان البدارين. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة ثغرة الجب بمحافظة المفرق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة البدارين، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.



كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.



كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرتي أبو سليم والدباس، بوفاة ايمان أحمد الدباس، زوجة عامر أبو سليم، وإلى عشيرة البسطامي بوفاة المحامي منير محمود البسطامي، وإلى عشيرة الطرزي بوفاة هديل محمد سعيد الطرزي، وإلى عشيرة الحياصات بوفاة الدكتور عبدالله علي الحياصات، وإلى عشيرة بدوي بوفاة عبدالله رشدي بدوي.