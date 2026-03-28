العيسوي يعزي الحباشنة وقشوع

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الحباشنة وآل قشوع. اضافة اعلان





*ففي منطقة دابوق بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم المحامي سميح فهيم الحباشنة، شقيق الوزير الاسبق سمير الحباشنة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحباشنة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



*وفي منطقة ياجوز في محافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم ثابت أحمد قشوع، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل قشوع، سائلا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه.



كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.





