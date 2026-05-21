العيسوي يعزي الحجايا والجعافرة والمشارقة وأبو طالب

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشائر الحجايا والجعافرة وأبو طالب والمشارقة.

اضافة اعلان



ففي منطقة الحسا بمحافظة الطفيلة، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج خلف عطالله الحجايا، والد العميد الركن طارق الحجايا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر الحجايا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



وفي منطقة ذات رأس بمحافظة الكرك، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الحاجة سميحة عبدالرحيم الطراونة، زوجة الحاج محمود خليف الجعافرة، ووالدة محافظ إربد بالوكالة رائد الجعافرة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الجعافرة والطراونة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.