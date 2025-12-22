العيسوي يعزي الخريشا وعبيدات

ففي لواء الموقر، نقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين محمد نايف حديثه الخريشا والمهندس راشد بدر الخريشا، إلى ذوي الفقيدين وإلى عموم عشيرة الخريشا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
