الإثنين 2025-12-22 05:30 م

العيسوي يعزي الخريشا وعبيدات

العيسوي يعزي الخريشا وعبيدات
العيسوي يعزي الخريشا وعبيدات
الإثنين، 22-12-2025 04:59 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرتي الخريشا والعبيدات.اضافة اعلان


ففي لواء الموقر، نقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين محمد نايف حديثه الخريشا والمهندس راشد بدر الخريشا، إلى ذوي الفقيدين وإلى عموم عشيرة الخريشا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

"الأردنية" رابعًا في التصنيف العربي للجامعات

أخبار محلية "الأردنية" رابعًا في التصنيف العربي للجامعات

"الإعلام النيابية" تقر مشروع قانون الأوقاف المعدل

شؤون برلمانية "الإعلام النيابية" تقر مشروع قانون الأوقاف المعدل

الخدمات الطبية تعزّز قدراتها بجهاز رنين مغناطيسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

أخبار محلية الخدمات الطبية تعزّز قدراتها بجهاز رنين مغناطيسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

ب

أخبار محلية "التربية" تختتم مشروع الحصاد المائي في مدارس عمان

عاملان وراء ارتفاع الذهب والفضة إلى مستويات تاريخية

أسواق ومال عاملان وراء ارتفاع الذهب والفضة إلى مستويات تاريخية

العيسوي يعزي الخريشا وعبيدات

أخبار محلية العيسوي يعزي الخريشا وعبيدات

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية بيان صادر عن المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين

جائزة الحسن للشباب

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين جائزة الحسن للشباب وجامعة آل البيت



 






الأكثر مشاهدة