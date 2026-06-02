العيسوي يعزي الدويري والخصاونة والمقابلة وبوران

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشائر الدويري والخصاونة والمقابلة وبوران. اضافة اعلان





ففي منطقة كتم بمحافظة إربد، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم جمال فايز الدويري، نجل اللواء الركن المتقاعد فايز الدويري، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الدويري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



وفي منطقة أيدون بمحافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الحاجة عبيدة أحمد الحمود الخصاونة، ارملة المرحوم هاشم الخصاونة، ووالدة النائب الدكتور عبدالناصر الخصاونة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشائر الخصاونة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.



وفي منطقة بليلا بمحافظة جرش، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد الركن المتقاعد أحمد علي المقابلة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المقابلة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.



وفي منطقة دير غبار بالعاصمة عمان نقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء المرحوم السفير وأمين عام الديوان الملكي الأسبق يوسف علي بوران، والد السفير نارت بوران، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل بوران، ضارعا إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.





