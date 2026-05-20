العيسوي يعزي الزعبي

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الزعبي بوفاة عاهد أحمد الزعبي شقيق اللواء المتقاعد الدكتور علي أحمد الزعبي.





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء في لواء الرمثا بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزعبي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.





