الأربعاء 2026-05-20 10:35 م

العيسوي يعزي الزعبي

العيسوي يعزي الزعبي
العيسوي يعزي الزعبي
 
الأربعاء، 20-05-2026 09:21 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الزعبي بوفاة عاهد أحمد الزعبي شقيق اللواء المتقاعد الدكتور علي أحمد الزعبي.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء في لواء الرمثا بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزعبي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

البنك المركزي الأميركي

أسواق ومال محضر اجتماع مجلس الاحتياطي يظهر استعدادا لوضع أسس لرفع الفائدة

بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد تحدد 5 مواقع لبيع الأضاحي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي أكسيوس: اتصال "صعب" بين ترامب ونتنياهو بشأن مفاوضات وقف الحرب

العيسوي يعزي الزعبي

أخبار محلية العيسوي يعزي الزعبي

انتشار الكلاب الضالة بمحيط السفارة الاذربيجانية في حي الكرسي

أخبار محلية انتشار الكلاب الضالة بمحيط السفارة الاذربيجانية في حي الكرسي

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اختتام البطولة الصحية الأولى لطلبة يعانون من السمنة

أضاحي

أخبار محلية تعرف على أسعار الأضاحي في الاردن هذا العام

وزير الخارجية ورئيس وزراء إيرلندا يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة

أخبار محلية وزير الخارجية ورئيس وزراء إيرلندا يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة



 
 






الأكثر مشاهدة

 