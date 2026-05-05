الثلاثاء 2026-05-05 07:24 م

العيسوي يعزي الطراونة والصعوب

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرتي الطراونة والصعوب.اضافة اعلان


ففي بيت الكرك على طريق المطار بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، *خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور محمد أحمد الطراونة، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية الأسبق وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الاردنية، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الطراونة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة الشميساني بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد المتقاعد وليد سليمان الصعوب، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الصعوب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
 
 


