العيسوي يعزي العبيدات

ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء المرحومة في منطقة ضاحية الرشيد بلواء الجامعة الأردنية بالعاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومة وعموم عشيرة العبيدات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يبحث مع نظيره الأذري تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية
-
ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
-
عودة دفعة جديدة من أطفال غزة بعد استكمال علاجهم في الأردن
-
شباب عشيرة العلاونة يطلقون مبادرة " أثر " في بلدة الطيبة
-
افتتاح المبنى الجديد لمحكمة كفرنجة الابتدائية الشرعية
-
وزير الداخلية يبدأ زيارة رسمية لدمشق
-
عيادة الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 تواصل أعمالها
-
التربية توضح حول موعد صرف رواتب التعليم الإضافي