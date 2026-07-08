العيسوي يعزي العبيدات

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة العبيدات بوفاة المرحومة آمنة محمد عبيدات والدة قائد وحدة انضباط الأمن العام العميد مازن بادي العبيدات والعقيد المتقاعد محمد رسول العبيدات. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء المرحومة في منطقة ضاحية الرشيد بلواء الجامعة الأردنية بالعاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومة وعموم عشيرة العبيدات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.





