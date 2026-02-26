العيسوي يعزي العجارمة وأبو عويمر

09:23 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرتي العجارمة وأبو عويمر. اضافة اعلان





ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشائر العجارمة بوفاة المرحوم خلف راشد العجارمة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



كما نقل العيسوي تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد الى عشيرة أبو عويمر بوفاة المرحوم أحمد عبدالعزيز أبو عويمر، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.





