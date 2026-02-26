الخميس 2026-02-26 09:59 م

العيسوي يعزي العجارمة وأبو عويمر

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء
العيسوي
 
الخميس، 26-02-2026 09:23 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرتي العجارمة وأبو عويمر.اضافة اعلان


ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشائر العجارمة بوفاة المرحوم خلف راشد العجارمة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد الى عشيرة أبو عويمر بوفاة المرحوم أحمد عبدالعزيز أبو عويمر، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير النقل نضال القطامين

أخبار محلية وزير النقل يبحث تعزيز خدمات الحافلات وتوسيع تطبيق الأنظمة الذكية

ل

عربي ودولي أكسيوس: كوشنر وويتكوف أعربا عن خيبة أملهما مما تم سماعه من إيران

c

شؤون برلمانية المصري: المياه الوطنية ضرورة استراتيجية للأردن

خلال استقبال وفد شبابي من جمعية أهل الجبل للتنمية البشرية

أخبار محلية العيسوي: رؤية الملك الشاملة تمهد لمرحلة متقدمة تعزز قوة الدولة

ب

أخبار محلية بحث مجالات التعاون بين أوقاف إربد الثانية ومستشفى الأميرة بسمة التعليمي

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء

أخبار محلية العيسوي يعزي العجارمة وأبو عويمر

ب

أسواق ومال ارتفاع صادرات روسيا من الحبوب بنحو 5 بالمئة

و

أخبار محلية عجلون: خطة إقراضية بقيمة مليوني دينار لدعم القطاع الزراعي



 






الأكثر مشاهدة