العيسوي يعزي العجارمة وأبو عويمر

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشائر العجارمة بوفاة المرحوم خلف راشد العجارمة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد الى عشيرة أبو عويمر بوفاة المرحوم أحمد عبدالعزيز أبو عويمر، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
-
أخبار متعلقة
-
وزير النقل يبحث تعزيز خدمات الحافلات وتوسيع تطبيق الأنظمة الذكية
-
العيسوي: رؤية الملك الشاملة تمهد لمرحلة متقدمة تعزز قوة الدولة
-
بحث مجالات التعاون بين أوقاف إربد الثانية ومستشفى الأميرة بسمة التعليمي
-
عجلون: خطة إقراضية بقيمة مليوني دينار لدعم القطاع الزراعي
-
تنشيط السياحة تشارك في معرض جنوب آسيا للسفر والسياحة بنيودلهي
-
الحكومة تعد خطة بديلة عن شراء المياه الإضافية من إسرائيل
-
قرار تعريب قيادة الجيش العربي إرادةٌ سياديةٌ خالدةٌ وصناعةُ مجدٍ عسكريٍّ أردني
-
بدء تشغيل مشروع تنظيم دخول وخروج الشاحنات إلى العقبة الشهر المقبل