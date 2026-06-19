الجمعة 2026-06-19 02:31 م

العيسوي يعزي العدوان واللوزي ومنكو والبدارين وخواجا

العيسوي يعزي العدوان واللوزي ومنكو والبدارين وخواجا
العيسوي يعزي العدوان واللوزي ومنكو والبدارين وخواجا
 
الجمعة، 19-06-2026 12:57 م

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي  واجب العزاء إلى عشائر العدوان واللوزي  والبدارين وآل منكو وآل خواجا.

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ففي منطقة شفا بدران، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج عبدالحميد سالم الذراع العدوان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر قبيلة العدوان، سائلا العلي القدير أن يشمل الفقيد بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنه جنات النعيم.


وفي منطقة الجبيهة نقل العيسوي، خلال زيارته بيت المرحوم عبدالله مفلح اللوزي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة اللوزي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.


وفي منطقة خلدا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت المرحوم حسان حمدي منكو، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل منكو، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.


وفي منطقة ثغرة الجب بمحافظة المفرق نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور صالح حسين الحموان البدارين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعشيرة البدارين، وعموم عشائر قبيلة بني صخر، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.


وقدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


كما نقل العيسوي، في اتصال هاتفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم بشير عبدالرحيم الخواجا، وإلى عموم آل الخواجا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

 
 


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