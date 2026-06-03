الأربعاء 2026-06-03 08:26 م

العيسوي يعزي العضايلة وصوبر والحيفاوي والنوباني

العيسوي يعزي العضايلة وصوبر والحيفاوي والنوباني
العيسوي يعزي العضايلة وصوبر والحيفاوي والنوباني
 
الأربعاء، 03-06-2026 06:51 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشائر العضايلة وصوبر وحيفاوي والنوباني. اضافة اعلان



ففي   غابة ملك البحرين بديوان بيت الكرك، على طريق المطار، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد المتقاعد مصطفى عبدالرحمن العضايلة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعشيرة العضايلة وعموم عشائر الغساسنة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة دير غبار، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة نشأت رجب الحاج حسن، زوجة الحاج مولود يحيى صوبر تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي صوبر والحاج حسن، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة دير غبار ايضا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم نبيل مرعي سعيد الحيفاوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحيفاوي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وفي منطقة خلدا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء المرحوم الحاج تيسير مصطفى النوباني، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة النوباني، ضارعا إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.
 
 


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