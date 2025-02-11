العيسوي يعزي الكيلاني والضمور

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين، في العاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، على ذوي الفقيدين، وعموم آل الكيلاني وعشيرة الضمور، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.
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