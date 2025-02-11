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العيسوي يعزي الكيلاني والضمور

العيسوي يعزي الكيلاني والضمور
العيسوي يعزي الكيلاني والضمور
الثلاثاء، 11-02-2025 06:45 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى آل الكيلاني بوفاة انتصار حلمي الكيلاني، أرملة المرحوم الفريق محمد رسول الكيلاني، وغلى عشيرة الضمور بوفاة المحافظ السابق تيسير عودة الضمور.اضافة اعلان


 ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين، في العاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، على ذوي الفقيدين، وعموم آل الكيلاني وعشيرة الضمور، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.
 
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