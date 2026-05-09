العيسوي يعزي المراحلة والدعجة وأبو دية والسلمان وأبو عون والزعبي

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشائر المراحلة والدعجة وأبو دية والسلمان وأبو عون والزعبي. اضافة اعلان





ففي محافظة الزرقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد المتقاعد يزيد محمد المراحلة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المراحلة، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.



وفي منطقة وادي العش بمحافظة الزرقاء أيضا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة شومة فياض الدعجة زوجة الحاج ضيف الله قبلان الدعجة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وإلى وعموم عشائر الدعجة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.



وفي مدينة الفحيص بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة رضى برهم عقلة أبو دية، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وآل أبو دية وإلى عموم عشائر السميرات، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.



وفي مدينة الفحيص بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة سعاد يوسف السلمان أرملة المرحوم زاهي يعقوب السلمان، ووالدة رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الأسبق الدكتور عامر السلمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة السلمان سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.



وفي منطقة جبل الزهور بالعاصمة عمان، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم توفيق أحمد أبو عون، مدير مكتب التطوير المؤسسي في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل أبو عون، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.



ونقل العيسوي، في اتصال هاتفي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم فواز إبراهيم الزعبي، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه وعموم عشائر الزعبي جميل الصبر والسلوان.





