العيسوي يعزي المشاقبة وآل مراد

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة المشاقبة بوفاة المرحومة غصبة سعد المشاقبة، زوجة مفلح مرزوق المشاقبة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي تعازي ومواساة الملك وولي العهد إلى آل مراد بوفاة نضال فيصل مراد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
-
أخبار متعلقة
-
صفارات الإنذار تدوي في الأردن
-
لأول مرة بالخدمات الطبية..استخدام المنظار الجراحي لعلاج الأكياس الكلبية الرئوية عند الأطفال
-
رئيس سلطة العقبة: انسياب البضائع ووصول البواخر للعقبة مستمر دون تأثر
-
اعلان صادر عن وزارة الخارجية
-
الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان وهذا ما جرى
-
إجراء عملية نوعية في مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب
-
الأمير رعد يهنئ بتشكيل المجلس الاستشاري للجنة البارالمبية الأردنية
-
البلبيسي وبركات توقعان مذكرة تفاهم لتصميم المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام