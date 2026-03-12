الخميس 2026-03-12 11:08 م

العيسوي يعزي المشاقبة وآل مراد

العيسوي
العيسوي
 
الخميس، 12-03-2026 09:24 م
الوكيل الإخباري-    مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم الخميس واجب العزاء إلى عشيرة المشاقبة وآل مراد.اضافة اعلان


ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة المشاقبة بوفاة المرحومة غصبة سعد المشاقبة، زوجة مفلح مرزوق المشاقبة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة الملك وولي العهد إلى آل مراد بوفاة نضال فيصل مراد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
 
 


