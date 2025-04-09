العيسوي يعزي الناصر والزعبي والغويري وداوود ومطير

ففي محافظة العاصمة نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الوزير الأسبق فالح الناصر، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الناصر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة فاطمة محمد العابد، والدة مدير عام قناة المملكة جعفر الزعبي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الزعبي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
وفي منطقة أبو الزغيان، بمحافظة الزرقاء نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين الشرطي أحمد محمد الغويري ومعتز محمد الغويرين تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين وعموم عشيرة الغويري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء محمد مطلق داوود، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة داوود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وفي منطقة وادي الحجر، بمحافظة الزرقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء دينا طلال الحجاوي، زوجة نعمان مطير، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة مطير، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي .
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