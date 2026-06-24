العيسوي يعزي بوفاة الشاب الدماسي إثر حادثة المدرج الروماني

05:07 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى آل الدماسي بوفاة الشاب زيد يوسف الدماسي، الذي توفي إثر حادثة التدافع التي وقعت في محيط المدرج الروماني بالعاصمة عمّان. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، إلى ذوي الفقيد وعموم آل الدماسي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.



وفي السياق ذاته، زار العيسوي، اليوم الأربعاء، المصاب عبد الرحمن جمال مثقال طريش، الذي يرقد على سرير العلاج في مستشفى البشير، إثر تعرضه لإصابة في قدمه في حادثة المدرج الروماني.



ونقل العيسوي، خلال الزيارة، بحضور والد ووالدة الشاب عبد الرحمن، تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد بالشفاء العاجل له.





