الأربعاء 2026-06-24 07:23 م

العيسوي يعزي بوفاة الشاب الدماسي إثر حادثة المدرج الروماني

العيسوي يعزي بوفاة الشاب الدماسي إثر حادثة المدرج الروماني
العيسوي يعزي بوفاة الشاب الدماسي إثر حادثة المدرج الروماني
 
الأربعاء، 24-06-2026 05:07 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى آل الدماسي بوفاة الشاب زيد يوسف الدماسي، الذي توفي إثر حادثة التدافع التي وقعت في محيط المدرج الروماني بالعاصمة عمّان.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، إلى ذوي الفقيد وعموم آل الدماسي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

 وفي السياق ذاته، زار العيسوي، اليوم الأربعاء، المصاب عبد الرحمن جمال مثقال طريش، الذي يرقد على سرير العلاج في مستشفى البشير، إثر تعرضه لإصابة في قدمه في حادثة المدرج الروماني.

 ونقل العيسوي، خلال الزيارة، بحضور والد ووالدة الشاب عبد الرحمن، تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد بالشفاء العاجل له.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الفايز

ل

أخبار محلية بشرى للمقبلين على الزواج في الأردن

ل

أخبار محلية ولي العهد يلتقي قادة مؤسسات تكنولوجية رائدة في منطقة "سيليكون فالي"

ب

كأس العالم إثارة وترقب لمعرفة مواجهات دور الـ32 في المونديال مع 495 احتمالا مختلفا

ا

شؤون برلمانية القاضي يدعو للالتزام بمبادئ حسن الجوار كأساس لاستقرار المنطقة

ا

أخبار محلية الهلال الأحمر الأردني: تقديم خدمات علاجية متقدمة لأطفال غزة

ب

أخبار محلية الحنيطي يفتتح مبنى شركة السوسنة السوداء للطيران الخاص في قيادة سلاح الجو الملكي

العيسوي يعزي بوفاة الشاب الدماسي إثر حادثة المدرج الروماني

أخبار محلية العيسوي يعزي بوفاة الشاب الدماسي إثر حادثة المدرج الروماني



 
 






الأكثر مشاهدة

 