العيسوي يعزي بوفاة اللواء المتقاعد الوديان

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة الخراج بلواء الوسطية في محافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل الوديان، سائلا العلي القدير أن يشمل الفقيد بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنه جنات النعيم.
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