العيسوي يعزي بوفاة اللواء المتقاعد الوديان

05:24 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى آل الوديان بوفاة اللواء الركن المتقاعد، محافظ الكرك الأسبق بدرالدين محمد الوديان. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة الخراج بلواء الوسطية في محافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل الوديان، سائلا العلي القدير أن يشمل الفقيد بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنه جنات النعيم.





