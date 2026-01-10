العيسوي يعزي بوفاة زوجة الوزير والعين السابق النجادات

ففي منطقة ضاحية النخيل بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذويها وعموم عشيرة النجادات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
