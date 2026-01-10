العيسوي يعزي بوفاة زوجة الوزير والعين السابق النجادات

04:49 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة النجادات بوفاة الحاجة جدّاية فارس عودة النجادات، زوجة الوزير والعين السابق محمد عودة النجادات. اضافة اعلان





ففي منطقة ضاحية النخيل بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذويها وعموم عشيرة النجادات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

