الخميس 2025-05-08 09:58 م
 

العيسوي يعزي عشائر الخضير والسلايطة والحجاج والخزاعلة والحتاملة

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي
رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي
 
الخميس، 08-05-2025 09:51 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشائر الخضير والسلايطة والخزاعلة والحجاج والحتاملة.اضافة اعلان


ففي منطقة ارينبه، بلواء الجيزة نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم النائب السابق عبدالسلام علي الخضير، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخضير، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة الرامة، بقضاء أم الرصاص في لواء الجيزة، نقل العيسوي، خلال زيارته عزاء الحاجة شقاء ضامن الخضير، ارملة المرحوم جزاء معزي السلايطة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة السلايطة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة شفا بدران بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم خليفة مجلي الحجاج، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحجاج، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة حي الزهور بمحافظة المفرق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم المحامي دوجان منور الخزاعلة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخزاعلة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي مدينة الحصن، بمحافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم وليد محمود الحتاملة، شقيق اللواء الدكتور فريد الحتاملة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، على ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحتاملة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
 
gnews

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