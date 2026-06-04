العيسوي يعزي عشائر العنزة والطوالبة والعمري

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشائر العنزة والطوالبة والعمري.

اضافة اعلان

ففي منطقة دير غبار بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الشيخ ثامر عضيب السمير، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر العنزة، سائلا العلي القدير أن يشمل الفقيد بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنه جنات النعيم.

وفي منطقة سحم الكفارات بلواء بني كنانة في محافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم تحسين محمود رشيد الطوالبة، شقيق الإعلامي وحيد الطوالبة تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الطوالبة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



