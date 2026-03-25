العيسوي يعزي عشيرة أبو دلبوح وآل بدر

06:37 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة أبو دلبوح وآل بدر.





ففي منطقة المزة بمحافظة المفرق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم القاضي المتقاعد محمد رزق أبو دلبوح، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو دلبوح، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



وفي منطقة الوهادنة في محافظة عجلون، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة سعاد جبران بدر، والدة الأب بشير بدر، أحد كهنة البطريركية اللاتينية، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم آل بدر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.





