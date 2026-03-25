العيسوي يعزي عشيرة أبو دلبوح وآل بدر

ففي منطقة المزة بمحافظة المفرق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم القاضي المتقاعد محمد رزق أبو دلبوح، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو دلبوح، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة الوهادنة في محافظة عجلون، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة سعاد جبران بدر، والدة الأب بشير بدر، أحد كهنة البطريركية اللاتينية، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم آل بدر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
أخبار متعلقة
"موانئ العقبة": توقع وصول باخرة متجهة للعراق الجمعة
-
اللواء الحنيطي: الجاهزية القتالية تشكل أولوية قصوى
-
"الخدمة والإدارة العامة": تأجيل امتحان الكفايات لوظيفة عامل سكك
-
جامعات تقرر تحويل الدوام عن بعد الخميس - اسماء " تحديث "
-
مجلس حقوق الإنسان يدين الاعتداءات على الأردن ودول الخليج
-
وفاة ثلاثة أطفال اثر حادث غرق في إربد
-
الامن العام : سقوط بقايا جسم متفجر على الطريق الصحراوي
-
بلدية معان الكبرى ترفع الجاهزية القصوى وتفعل خطة طوارئ شاملة