العيسوي يعزي عشيرة الحويان

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الحويان بوفاة الشيخ عايش رجا الحويان. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، في منطقة المقابلين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحويان وعشائر البلقاوية عامة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.



كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.