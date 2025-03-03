العيسوي يعزي عشيرة الحويان

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، في منطقة المقابلين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحويان وعشائر البلقاوية عامة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء
-
اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية
-
تحسن ملحوظ بترتيب الأردن في ريادة الأعمال بتقرير المرصد العالمي
-
البدء باستبدال وحدات الإنارة التقليدية في الرويشد
-
صرف عيديات خلال شهر رمضان لهذه الفئة من المواطنين
-
توزيع بطاقات شرائية بقيمة 100 دينار على 60 ألف أسرة اردنية بمناسبة رمضان
-
عودة 43704 لاجئين سوريين من الأردن إلى وطنهم خلال شهرين
-
مراكز شبابية في المفرق تنفذ نشاطات توعوية