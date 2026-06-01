العيسوي يعزي عشيرة الخشاشنة

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الخشاشنة بوفاة المرحوم العقيد المتقاعد نظمي عبدالسلام الخشاشنة.





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة الجبيهة في محافظة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخشاشنة، سائلا العلي القدير أن يشمل الفقيد بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنه جنات النعيم.



كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.





