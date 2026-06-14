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العيسوي يعزي عشيرة الخضير

العيسوي يعزي عشيرة الخضير
العيسوي يعزي عشيرة الخضير
 
الأحد، 14-06-2026 01:52 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة الخضير بوفاة الحاج خلف علي العريمي الخضير بني صخر.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة رجم الشامي بمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعشيرة الخضير وعموم عشائر قبيلة بني صخر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.
 
 


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