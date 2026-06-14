العيسوي يعزي عشيرة الخضير

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة رجم الشامي بمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعشيرة الخضير وعموم عشائر قبيلة بني صخر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.
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