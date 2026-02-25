العيسوي يعزي عشيرة الشديفات

09:23 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الشديفات بوفاة المرحوم مصطفى راشد الشديفات، والد العقيد المهندس أنور الشديفات.





ونقل العيسوي خلال تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة الشديفات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.





