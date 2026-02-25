الأربعاء 2026-02-25 10:19 م

العيسوي يعزي عشيرة الشديفات

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء
العيسوي
 
الأربعاء، 25-02-2026 09:23 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الشديفات بوفاة المرحوم مصطفى راشد الشديفات، والد العقيد المهندس أنور الشديفات.اضافة اعلان


ونقل العيسوي خلال تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة الشديفات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
 


