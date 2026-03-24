العيسوي يعزي عشيرة الصقور

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة الصقور بوفاة المرحوم كمال بشير الصقور، شقيق العميد المتقاعد يوسف الصقور.





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة الجويدة بالعاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الصقور، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.





