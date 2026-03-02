العيسوي يعزي عشيرة الطعاني والسفير الفلسطيني

ونقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في منطقة بيت راس في محافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الطعاني سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وفي عمان نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك إلى السفير الفلسطيني في الأردن عطا الله خيري بوفاة شقيقته فاطمة، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.
