العيسوي يعزي عشيرة العتوم وآل ناصيف

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاحد، واجب العزاء إلى عشيرة العتوم وآل ناصيف. اضافة اعلان





ففي منطقة سوف بمحافظة جرش نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الحاجة فاطمة محمود العتوم، والدة محافظ إربد السابق رضوان العتوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة العتوم، سائلا العلي القدير أن يشمل الفقيدة بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنها جنات النعيم.



كما نقل العيسوي، في منطقة سوف أيضا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم موسى حسين العتوم، وعموم عشيرة العتوم، سائلا المولى وعز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.



كما نقل العيسوي، في المنطقة نفسها، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة هاجر العتوم، وعموم عشيرة العتوم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.



وفي منطقة دير غبار بمحافظ العاصمة نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم فؤاد عبده ناصيف، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل ناصيف، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.









