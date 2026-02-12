الخميس 2026-02-12 06:57 م

العيسوي يعزي عشيرة العمرو

الخميس، 12-02-2026 05:36 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة العمرو بوفاة المرحومة العقيد المتقاعد الدكتورة رولا محمد عودة اللحاوية العمرو.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، في منطقة دابوق بالعاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة العمرو، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

واستذكر العيسوي مناقب الفقيدة، التي كانت من مصابي تفجيرات فنادق عمّان عام 2005، كما شغلت منصب أمين عام اللجنة البارالمبية، وأسهمت في خدمة الوطن في مواقع متعددة.
 
 


