العيسوي يعزي عشيرة العمرو

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، في منطقة دابوق بالعاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة العمرو، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
واستذكر العيسوي مناقب الفقيدة، التي كانت من مصابي تفجيرات فنادق عمّان عام 2005، كما شغلت منصب أمين عام اللجنة البارالمبية، وأسهمت في خدمة الوطن في مواقع متعددة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير النقل يشارك بمؤتمر وزراء النقل في دول منظمة التعاون الإسلامي
-
الامانة: إغلاق الشارع الجانبي الرابط بين شارع الأردن وشارع الاستقلال غد الجمعة
-
وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم
-
الأمن العام يتعامل مع حقيبة مشبوهة في مرج الحمام
-
السفارة اليابانية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها
-
غرفة صناعة الأردن تطلق تقرير المدن الصناعية
-
هام جداً لطلبة الدورة التكميلية 2025-2026
-
العيسوي: الرؤية الملكية الاستشرافية تعزز منعة الأردن وقدرته أمام التحديات