العيسوي يعزي عشيرة الفالح العجارمة

نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، في منطقة ام البساتين بلواء ناعور، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الفالح وعموم عشائر العجارامة. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كم قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ العاصمة ياسر العدوان .
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