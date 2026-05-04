العيسوي يعزي عشيرة حجازي

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة حجازي بوفاة المرحوم عمار عوني حجازي.





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة دير غبار بالعاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة حجازي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.





