العيسوي يعزي عشيرتي الشوابكة والحامد

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومات في محافظة مادبا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهن، وعموم قبيلة بني صخر وعشيرتي الشوابكة والحامد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهن بواسع رحمته.
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