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العيسوي يعزي عشيرتي الشوابكة والحامد

العيسوي يعزي عشيرتي الشوابكة والحامد
العيسوي يعزي عشيرتي الشوابكة والحامد
الإثنين، 09-12-2024 08:45 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الشوابكة بوفاة سناء الشوابكة، ابنة النائب السابق محمد سليمان الشوابكة، وإلى قبيلة بني صخر/ عشيرة الحامد، بوفاة فاطمة ونور زيد الحامد.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومات في محافظة مادبا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهن، وعموم قبيلة بني صخر وعشيرتي الشوابكة والحامد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهن بواسع رحمته.
 
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