الثلاثاء 2026-05-19 07:37 م

العيسوي يعزي عشيرتي الغزو والزيود/ بني حسن

العيسوي يعزي عشيرتي الغزو والزيود/ بني حسن.
العيسوي يعزي عشيرتي الغزو والزيود/ بني حسن
 
الثلاثاء، 19-05-2026 07:11 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي،  واجب العزاء إلى عشيرتي الغزو والزيود / بني حسن.اضافة اعلان


ففي منطقة الوهادنة، في محافظة عجلون، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور محمد سليم الغزو، عضو المحكمة الدستورية سابقا وعميد كلية الحقوق سابقا،  تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الغزو، سائلا العلي القدير أن يشمل الفقيد بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنه  جنات النعيم.

وفي منطقة غريسا بمحافظة الزرقاء نقل العيسوي ، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة زهر سعيد الزيود، أرملة المرحوم الحاج مقبل المعلى الزيود ووالدة النائب السابق نواف الزيود، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعشيرة الزيود وعموم عشائر قبيلة بني حسن. سائلا المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم ايران

عربي ودولي إيران تهدد الولايات المتحدة بـ"جبهات جديدة"

العيسوي يعزي عشيرتي الغزو والزيود/ بني حسن.

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرتي الغزو والزيود/ بني حسن

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عربي ودولي بوتين يصل إلى بكين تمهيدا لمحادثات مع شي

الإمارات تعلن "تسريع" بناء خط أنابيب نفط للالتفاف على مضيق هرمز

عربي ودولي قائد قوات حلف الأطلسي: أي مهمة محتملة للحلف بمضيق هرمز هي قرار سياسي

المحاميد تتفقد امتحان الرياضيات الوزاري لطلبة الصف الثاني عشر في تربية معان

أخبار محلية المحاميد تتفقد امتحان الرياضيات الوزاري لطلبة الصف الثاني عشر في تربية معان

الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ و26 مسيّرة

عربي ودولي الدفاع الإماراتية: التعامل مع 6 مسيّرات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتحدث عن توجيه ضربة أخرى لإيران

ل

فلسطين حماس ترفض اتهامات مجلس السلام وتلقي الكرة في ملعب إسرائيل



 
 






الأكثر مشاهدة

 