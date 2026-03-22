الأحد 2026-03-22 06:29 م

العيسوي يعزي عشيرتي الغويري والشحاحدة

الأحد، 22-03-2026 05:35 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرتي الغويري والشحاحدة.اضافة اعلان


ففي منطقة صروت بمحافظة الزرقاء نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العقيد المتقاعد عبدالحافظ عيطان الغويري ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعشيرة الغويري، وعموم عشائر قبيلة بني حسن،  سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، في اتصال هاتفي، إلى عشيرة الشحاحدة، بوفاة  المرحوم الشاب عبدالله عمر عناد الشحاحدة، داعيا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
 
 


gnews

ن

