العيسوي يعزي عشيرتي الفواعير والخلايلة

فقد نقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء المرحومين خالد ومحمد عبداللطيف الفواعير في مدينة السلط بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذويهما وعموم عشيرة الفواعير سائلا المولى عز وجل أن يشملهما بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنهما جنات النعيم.
كما نقل العيسوي، في اتصال هاتفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة الحاجة حنان طلال الشرقي الخلايلة، زوجة مرجي خليفة الخلايلة، وإلى عموم عشيرة الخلايلة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه
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