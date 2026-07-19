الأحد 2026-07-19 06:24 م

العيسوي يعزي عشيرتي الفواعير والخلايلة

العيسوي يعزي عشيرتي الفواعير والخلايلة
العيسوي يعزي عشيرتي الفواعير والخلايلة
 
الأحد، 19-07-2026 03:56 م

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرتي الفواعير والخلايلة.

اضافة اعلان


فقد نقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء المرحومين خالد ومحمد عبداللطيف الفواعير في مدينة السلط بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذويهما وعموم عشيرة الفواعير سائلا المولى عز وجل أن يشملهما بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنهما جنات النعيم.
 

كما نقل العيسوي، في اتصال هاتفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة الحاجة حنان طلال الشرقي الخلايلة، زوجة مرجي خليفة الخلايلة، وإلى عموم عشيرة الخلايلة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية سلطة العقبة: المطار والموانئ تعمل بشكل طبيعي ولا تأثير على حركة السياحة

ب

أخبار محلية افتتاح دورة الطائرات المسيرة لطلبة مدارس الثقافة العسكرية

ا

أخبار محلية الأردن والكويت والبحرين تؤكد التضامن المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

ل

أخبار محلية بلدية إربد: بدء صيانة شاملة لشارع عمر المختار

ل

أخبار محلية الصفدي ونظيره التركي يؤكدان ضرورة إنهاء التصعيد في المنطقة

ب

أخبار محلية وزيرة التنمية تبحث التعاون المشترك مع مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية

ب

أخبار محلية اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

ل

أخبار محلية أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردني



 
 






الأكثر مشاهدة

 