العيسوي يفتتح بازار "ناعور أيام زمان" وسط حضور رسمي وشعبي واسع

11:32 ص

الوكيل الإخباري- رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، مساء أمس الجمعة، افتتاح بازار "ناعور أيام زمان" الحادي عشر، الذي نظمته الجمعية الخيرية الشركسية في ناعور، بحضور شخصيات رسمية وممثلي فعاليات مجتمعية وشعبية ووجهاء من أبناء لواء ناعور. اضافة اعلان





ويهدف البازار، الذي يضم 29 ركنًا للمعروضات الإنتاجية اليدوية والتراثية والمنزلية، إلى خدمة المجتمع المحلي وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي، حيث يعود ريعه إلى دعم العائلات المستورة والأسر المحتاجة، والمساهمة في توفير المنح والمساعدات التعليمية للطلبة المحتاجين لمواصلة دراستهم الجامعية.



ويُعد البازار، الذي يستمر أسبوعين، منصة اجتماعية سنوية لدعم أصحاب المشاريع المنزلية والأسر المنتجة والحرفيين، من خلال توفير مساحات لعرض وتسويق منتجاتهم، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا، وتشجيع الإنتاج المحلي، والمحافظة على الموروث الثقافي والتراثي.



واستُهل حفل الافتتاح بعزف السلام الملكي، تلاه تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم.



وفي كلمة باسم الجمعية، رحب أمين سر الجمعية الدكتور أشرف شابسوغ، براعي الحفل والضيوف، معربًا عن بالغ سعادة وامتنان الجمعية لتشريفهم افتتاح بازار "ناعور أيام زمان" الحادي عشر.



وأكد أن هذا اللقاء يجسد أصالة الماضي ويحيي تراث الآباء والأجداد، ويعكس روح المحبة والتكافل التي تجمع أبناء المجتمع الأردني العزيز.



وقال شابسوغ إن رعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي تضفي على المناسبة قيمة كبيرة، وتشكل مصدر فخر واعتزاز للجميع، ويجسد ذلك التوجيهات الملكية بضرورة الاهتمام المستمر بدعم المبادرات المجتمعية والثقافية التي تعزز الهوية الوطنية وتحافظ على الموروث الثقافي.



وأضاف شابسوغ أن بازار "ناعور أيام زمان" الحادي عشر ليس مجرد فعالية، بل مساحة يلتقي فيها عبق الماضي مع طموح الحاضر، ويشارك فيها أبناء المجتمع بإبداعاتهم ومنتجاتهم في أجواء تعكس قيم التعاون والانتماء والمحبة.



وتضمن حفل الافتتاح، الذي أدار فقراته رعد شوماف، عروضًا فنية فلكلورية، حيث قدمت الفرقة الفنية والتراثية في الجمعية الخيرية الشركسية في ناعور عروضًا فنية وتراثية متنوعة تفاعل معها الحضور.



كما أطلقت الجمعية "مزاد بازار ناعور الخيري"، الذي شهد عرض السيف الشركسي، وهو سيف تراثي خُصص ريعه لدعم الأسر المحتاجة والمساهمة في توفير المنح والمساعدات التعليمية للطلبة المحتاجين.



وفي نهاية الاحتفال، قدم القائمون على الجمعية درعًا تكريميًا لراعي الحفل، عبارة عن مجسم لزهرة السوسنة السوداء، مصنوع يدويًا من النحاس الأحمر، ومزين بالتاج الملكي والعلم الأردني.





