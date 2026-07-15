العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

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الوكيل الإخباري- قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء بوفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك خلال زيارته سفارة دولة قطر الشقيقة في عمّان، ولقائه السفير القطري لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني. اضافة اعلان





وأعرب العيسوي عن خالص مشاعر التعزية والمواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وإلى الأسرة الحاكمة الكريمة، والحكومة القطرية، والشعب القطري الشقيق، بهذا المصاب الأليم.



ودوّن العيسوي، في سجل التعازي، كلمة استذكر فيها مناقب الفقيد ومسيرته الحافلة بالعطاء، وما قدمه من إسهامات بارزة في خدمة دولة قطر الشقيقة ودعم مسيرة نهضتها وتقدمها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته





