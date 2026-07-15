العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

وأعرب العيسوي عن خالص مشاعر التعزية والمواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وإلى الأسرة الحاكمة الكريمة، والحكومة القطرية، والشعب القطري الشقيق، بهذا المصاب الأليم.
ودوّن العيسوي، في سجل التعازي، كلمة استذكر فيها مناقب الفقيد ومسيرته الحافلة بالعطاء، وما قدمه من إسهامات بارزة في خدمة دولة قطر الشقيقة ودعم مسيرة نهضتها وتقدمها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته
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