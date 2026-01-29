العيسوي يلتقي تجمع رجالات الأردن وجمعية أيلة للحماية الاجتماعية

الخميس 2026-01-29 04:57 م

الخميس، 29-01-2026 04:24 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بثبات كدولة آمنة مستقرة، قادرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية وفق نهج سياسي حكيم ورؤية استشرافية واضحة، تجعل المصلحة الوطنية العليا أولوية مطلقة في جميع السياسات والقرارات.

وشدد العيسوي، خلال لقائين منفصلين عقدهما اليوم الخميس في الديوان الملكي الهاشمي مع تجمع رجالات الأردن والإصلاح، ووفد جمعية أيلة للحماية الاجتماعية، على أن النهج الهاشمي القائم على الاعتدال والاتزان مكّن الأردن من الحفاظ على أمنه واستقراره، وتعزيز حضوره المحوري في قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق العربية العادلة.

 

وأشار إلى أن جلالة الملك، وبدعم ومساندة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لم يدخرا جهدًا في سبيل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية تستند إلى قراءة عميقة للواقع، ورؤية مستقبلية تستهدف التنمية المستدامة وبناء الإنسان الأردني.

 ومن جهتهم، أكد المتحدثون تأييدهم الكامل والراسخ لقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مثمّنين سياساته الحكيمة التي أرست الأمن والاستقرار، ورسّخت مكانة الأردن دولةً مستقرةً وفاعلةً على المستويين الإقليمي والدولي.

 

وأشار الوفدان بوضوح إلى تقديرهما للأولوية التي يوليها جلالة الملك للمصالح الوطنية العليا، مؤكدين أن السياسات الملكية تستهدف بصورة مباشرة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال رؤية استشرافية شاملة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التنمية.
 

 
 


