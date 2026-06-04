العيسوي يلتقي فعاليات شعبية واكاديمية وطلابية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل مسيرته بكل ثبات وعزيمة نحو المستقبل، مستنداً إلى رؤية ملكية ثاقبة تضع المواطن الأردني في قلب أولوياتها، وتستثمر في طاقات الشباب وإبداعاتهم باعتبارهم الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وقوتها.

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جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الخميس، مع وفد من كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية، ووفد من أبناء وبنات محافظة البلقاء من هيئات ثقافية ومتقاعدين عسكرية ونسائية وشبابية، حيث نقل لهم في مستهل اللقاءين تحيات جلالة الملك، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مؤكداً أن الديوان الملكي يظل صرحاً جامعاً ومساحة للحوار المسؤول الذي يكرس قيم الثقة والانتماء الوطني المخلص.



وأشار العيسوي إلى دلالات توقيت هذه اللقاءات التي تزامنت مع احتفالات الوطن بمناسبات وطنية غالية، هي عيد الاستقلال، وعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، واصفا هذه المحطات بأنها تجسد قيم الوفاء وتاريخ الوطن المشرّف الذي شُيّد بحكمة القيادة الهاشمية وتضحيات الآباء والأجداد، مؤكداً أن الأردن بفضل وعي شعبه وتلاحم جبهته الداخلية، وبسالة قواته المسلحة وأجهزته الأمنية، سيظل سياجاً منيعاً في وجه التحديات.

وخلال اللقاءين، استمع العيسوي إلى مداخلات ومقترحات الوفود، والتي اتسمت بالحرص الصادق على مصلحة الوطن ومسيرته، حيث أكد المتحدثون أن المسيرة الهاشمية المظفرة شكلت على مر العقود صمام الأمان للأردن، وعنواناً للحكمة والاعتدال في منطقة تموج بالتحديات.