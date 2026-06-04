العيسوي يلتقي فعاليات شعبية واكاديمية وطلابية

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الخميس، مع وفد من كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية، ووفد من أبناء وبنات محافظة البلقاء من هيئات ثقافية ومتقاعدين عسكرية ونسائية وشبابية، حيث نقل لهم في مستهل اللقاءين تحيات جلالة الملك، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مؤكداً أن الديوان الملكي يظل صرحاً جامعاً ومساحة للحوار المسؤول الذي يكرس قيم الثقة والانتماء الوطني المخلص.
وأشار العيسوي إلى دلالات توقيت هذه اللقاءات التي تزامنت مع احتفالات الوطن بمناسبات وطنية غالية، هي عيد الاستقلال، وعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، واصفا هذه المحطات بأنها تجسد قيم الوفاء وتاريخ الوطن المشرّف الذي شُيّد بحكمة القيادة الهاشمية وتضحيات الآباء والأجداد، مؤكداً أن الأردن بفضل وعي شعبه وتلاحم جبهته الداخلية، وبسالة قواته المسلحة وأجهزته الأمنية، سيظل سياجاً منيعاً في وجه التحديات.
وشددوا على أن جلالة الملك استطاع بحكمته ورؤيته الثاقبة أن يقود الأردن في مسارات تحديث شاملة، واضعاً مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ومؤكداً أن قوة الدولة تكمن في وعي أبنائها وإرادتهم الصلبة.
عبر المتحدثون بلسان واحد عن فخرهم بالنهج الهاشمي السديد، مؤكدين بالقول: “حين نتحدث عن الهاشميين، فإننا لا نتحدث عن تاريخ يُروى، بل عن مسيرة مجدٍ تُصنع كل يوم”.
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