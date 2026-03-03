العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من مبادرة "فكرة أمل" التطوعية

وأكد العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي أن جلالة الملك عبدالله الثاني و سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يوليان فئة الشباب أهمية كبيرة، إيماناً بدورهم المحوري في مسيرة البناء والتحديث، وحرصاً على تمكينهم وتوسيع مشاركتهم في مختلف مجالات العمل العام، لا سيما المبادرات التطوعية التي تعزز قيم العطاء والانتماء وروح المسؤولية.
وأشار إلى أن العمل التطوعي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز التماسك المجتمعي، لافتاً إلى أن الشباب الأردني أثبت في مختلف المحطات قدرته على المبادرة والإبداع وتحمل المسؤولية.
وأكد أن أبواب الديوان الملكي الهاشمي مفتوحة دائماً أمامهم، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، كما هي مفتوحة أمام جميع الأردنيين، للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم ودعم جهودهم.
واستعرض المتحدثون من أعضاء الفريق أبرز أفكارهم التطوعية، إضافة إلى نبذة عن مشاريعهم الإنتاجية الصغيرة، مؤكدين استمرارهم في العمل بروح الفريق لخدمة مجتمعهم وتعزيز قيم العطاء والمسؤولية.
-
أخبار متعلقة
-
الحنيطي: لن نسمح باختراق الأجواء الأردنية من أي طرف وسنتعامل بحزم مع أي تهديد
-
حظر نشر أي معلومات أو فيديوهات تتعلق بالعمليات الدفاعية للأردن
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العبيدات
-
الأردن يشارك في معرض بورصة برلين للسياحة
-
بيان صادر عن الحكومة للأردنيين في الخارج
-
الصفدي لعدد من نظرائه: لا يجب نسيان الكارثة الإنسانية بغزة
-
عدد الشركات المسجلة في الأردن يرتفع 35% خلال الشهرين الماضيين
-
الأميرة بسمة بنت طلال تسلم مساعدات "البر والاحسان" في عمان