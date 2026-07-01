العيسوي يلتقي وفدا من الفريق الدولي للتطوير والاستشارات

وفي مستهل اللقاء، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى أعضاء الفريق، مثمناً الدور الذي يضطلعون به والجهود التي يبذلونها في تقديم خبراتهم المتراكمة لخدمة المؤسسات الوطنية.
وأشاد العيسوي بالتنوع النوعي في كفاءات الفريق، الذي يرتكز على مزيج فريد من الخبرات المتراكمة التي يمتلكها المتقاعدون من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين وذوي الاختصاص من القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا التكامل في الخبرات يمثل قيمة مضافة تدعم جهود التنمية والتحديث في مختلف المجالات.
من جانبهم، قدم أعضاء الوفد نبذة حول أهداف الفريق، الذي يسعى إلى دعم جهود جلالة الملك في مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، من خلال تقديم الاستشارات النوعية والبرامج التدريبية المتخصصة للمؤسسات الوطنية.
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